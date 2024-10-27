شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الأهلي من تخفيض غرامة كهربا بعد قرار العفو والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى موافقة مسئولي النادي الأهلي على طلب لاعبي الفريق الذين تدخلوا لحل أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، حيث قرر تخفيض عقوبة اللاعب من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه بجانب العفو عنه والموافقة على مشاركته في التدريبات.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت FM على موجات 93.7: "كهربا كان قد تم ترحيله من الإمارات عقب مباراة سيراميكا يوم الأحد الماضي في السوبر المصري بسبب اعتراضه على عدم المشاركة فيها وأرسل اللاعب رسالة اعتذار إلى المدير الرياضي عبر "الواتس آب" قبل مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري، قبل أن يتدخل لاعبو الفريق وتحديدًا محمد الشناوي ورامي ربيعة وعمرو السولية وإمام عاشور والشحات وأفشة من أجل العفو عن اللاعب بعد الفوز بالسوبر المصري على حساب الزمالك".

وتابع محمد الليثى: وافق المدير الرياضي على طلب لاعبي الأهلي وقرر تخفيض العقوبة خاصة أن مارسيل كولر مدرب الفريق رحّب بالعفو عن اللاعب لحاجة الفريق لجهوده، وشارك كهربا في مران الأمس ليتم تجهيزه لمباراة العين الإماراتي بعد غدٍ، الثلاثاء، في كأس العالم للأندية الأنتر كونتيننتال حال اتخاذ كولر قرار بمشاركة اللاعب".