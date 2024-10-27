شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجمد سامسون أكينيولا ويستعيد محمد شحاتة أمام البنك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت FM على موجات 93.7، استقرار مسئولي نادى الزمالك على تجميد سامسون أكينيولا رأس الحربة الرافض للرحيل بشكل ودي في وقت سابق ومنح الأولوية في قيادة هجومه إلى الرباعي سيف الجزيري وناصر منسي وعمر فرج وحسام أشرف في المباريات الرسمية المقبلة له.

من ناحية أخري، أوضح الإعلامي محمد الليثي تلقى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك تأكيدات طبية تفيد بجاهزية محمد شحاتة للمشاركة في لقاء الزمالك والبنك الأهلي المقبل في أول جولات الدوري المصري بعد أن تعافى من الإصابة البسيطة التي تعرض لها في لقاء الزمالك والأهلي في نهائي السوبر المصري.

ويواصل مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، المفاوضات مع البنينى سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الكروى الأول، من أجل فسخ تعاقده بالتراضى ورحيله عن صفوف القلعة البيضاء.

ورغم غلق باب الانتقالات الصيفية يوم 25 أكتوبر الجارى، إلا أن إدارة الزمالك مازالت متمسكة بفسخ تعاقد اللاعب بالتراضى، والعمل على تقسيط مستحقاته المالية، حتى تتمكن الإدارة من التعاقد مع لاعب أجنبى جديد فى انتقالات يناير المقبل.