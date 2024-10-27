شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد ومرعى وصادق وقلاوة يقتربون من معسكر منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر ، بقيادة حسام حسن، استدعاء بعض اللاعبين لأول مرة فى عهد العميد خلال معسكر الفراعنة المقبل، والذى يتخلله مباراتا كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويأتى على رأس اللاعبين الذين يناقش الجهاز الفنى ضمهم، حسام عبد المجيد لاعب الزمالك، ومحمود مرعى ومحمد صادق لاعبا بيراميدز، وعمرو قلاوة لاعب سيراميكا.

ويعقد حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر، اجتماعات مستمرة مع جهازه المعاون لحسم قائمة الفراعنة استعدادا للمعسكر المقبل، الذي يشهد مباراتى كاب فيردي وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا مواعيد مباراتي منتخب مصر في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي ستقام في المغرب.

وستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

‎يُذكر أن منتخب مصر قد حسم تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق الفوز في جميع مبارياته السابقة بالتصفيات ومع ذلك، تسعى الجماهير المصرية إلى متابعة منتخبها في هاتين المباراتين لتأكيد الصدارة وحصد العلامة الكاملة.