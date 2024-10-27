شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: السولية وعواد أبطال الأخلاق فى "سوبر مختلف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أجواء السوبر المصرى في الإمارات بتتويج الأهلى باللقب، بعد مباراة رائعة فنيا وحماسيا من القطبين، حسمتها ركلات الترجيح بعد ماراثون من الإثارة.

ووسط الاحتفالات الحمراء والأجواء الحزينة للأبيض كانت هناك مشاهد أخلاقية رائعة في الملعب خطفت الأنظار من نجوم الفريقين، فكان محمد عواد حارس مرمى الزمالك رائعا في الملعب يذود عن مرماه، وتلقى هتافات تشجيع وشكر حمراء عندما طلب منه بعض مشجعى الأهلى بالمدرجات زجاجة مياه، فقام بإلقاء أكثر من زجاجة للجماهير الأهلاوية التي تفاعلت معه.

وكان عمرو السولية قائد الأهلى على الموعد مع التميز الأخلاقى عندما ذهب لشيكابالا قائد الزمالك بعد انتهاء المباراة، وقام السولية بتقبيل رأس الفهد الأسمر تقديرا ومواساة لشعور الأخير بالذنب لإهدار ركلة ترجيح مؤثرة.

ودائما نشاهد في ممرات شرفية بعد انتهاء المباريات النهائية في البطولات من الفائز لمنافسه الخاسر، وكان في السوبر الأخير ممر شرفى بروح حلوة من جميع اللاعبين ظهرت على ملامح نجوم القطبين.

جاءت قمة السوبرالمصرى رائعة أخلاقيا داخل الملعب وخارجه في مشهد مختلف لم يتوقعه الكثيرين نظرا للأجواء التي سبقت المباراة في معسكر الفريقين من توتر وشد جذب.. فخرجت القمة مشرفة للكرة المصرية بغض النظر على مناوشات التحكيم والمدرجات الطبيعية.