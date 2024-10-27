شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات إصابة أشرف داري وموقفه من انطلاقة الأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه المغربي أشرف داري ، مدافع الأهلي، شبح الغياب عن فريقه في مباراة سيراميكا السبت المقبل بالجولة الأولى لبطولة الدوري المصري بسبب عدم الجاهزية بنسبة 100% للمباراة على خلفية الإصابة.

ويعاني أشرف داري من إصابة فى الكاحل حرمته من التواجد مع الأهلي بشكل رسمي حتى الآن، ولم يظهر اللاعب المغربي المُنضم للأهلي الصيف الجاري قادماً من نادي بريست الفرنسي لمدة 4 مواسم في أي مباراة رسمية للأهلي بسبب الإصابة.

ويؤدي أشرف داري حالياً برنامجا تأهيليا للتعافي من هذه الإصابة، وخرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر من مباراة العين الإماراتي بعد غد، الثلاثاء، بالقاهرة في كأس العالم للأندية "الإنتركونتيننتال" وسيخضع بعدها لفحص طبي لحسم موقفه من مباراة سيراميكا.

وتُشير المعلومات الواردة من الأهلي إلى أن أشرف داري سيكون خارج حسابات كولر أيضاً في مباراة سيراميكا لأنه يحتاج عدة أيام يشارك خلالها في التدريبات الجماعية ليكون جاهزاً بشكل تام.