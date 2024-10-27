شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس العفو عن كهربا فى الأهلي وسر جملة كولر "ده ابني" والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن كواليس عفو مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى عن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، بعد أزمته الأخيرة التى وقعت عقب لقاء سيراميكا فى نصف نهائى السوبر المصرى بالإمارات.

وقال شوبير فى برنامجه "مع شوبير" عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، "إن كهربا اعتذر لجميع اللاعبين والجهاز الفنى فى المران، لتنتهى الأزمة نهائيا، ويفتح الجميع صفحة جديدة مع اللاعب".

وكشف شوبير كواليس حديث أحد أصدقائه الأهلاوية مع كولر حول أهمية العفو عن كهربا، حيث رد المدرب السويسري على طلب العفو قائلا: كهربا ده ابنى".

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع محمود كهربا لاعب الفريق للتصالح وتصفية الأجواء بين الطرفين، على خلفية الأزمة التي وقعت بعد مباراة سيراميكا الماضية في نصف نهائي كأس السوبر المصري، بعد انفعال اللاعب على مدربه بسبب عدم مشاركته في المباراة، ليتم ترحيله إلى القاهرة، ورفْض بقائه في معسكر فريقه وتغريمه مليون جنيه.

وشهدت الجلسة التي تمت بين كهربا وكولر في ملعب التتش قبل مران اليوم، بعد توسط عدد من مسئولي النادي وكبار اللاعبين في الفريق الأحمر، تقريب وجهات النظر بين الطرفين والتصالح، حيث ظهر كهربا في أجواء طيبة وارتسمت البسمة على وجهيهما بعد جلسة اليوم.

وانتظم كهربا في مران الأهلي اليوم استعدادا لمباراة العين الإماراتي في كأس الانتركونتيننتال للأندية، بعدما اعتذر عما بدر منه بعد مباراة سيراميكا، ليتم غلق ملف أزمة اللاعب بشكل نهائي.