شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير بعد عقوبات السوبر الأفريقى: لازم اللاعبين يعرفوا اللوائح والقوانين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 10:30 ص

علق الإعلامى أحمد شوبير على قرارت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ضد الزمالك الخاصة بأحداث السوبر الأفريقى، والتى جمعت الأهلى ضد الزمالك فى المملكة العربية السعودية قبل أسابيع، وانتهت بفوز الفارس الأبيض باللقب القاري.

وقال شوبير فى برنامجه عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "يجب على اللاعبين معرفة اللوائح حتى لا يتم التعرض لمثل هذه العقوبات مستقبلا، مضيفا، "مش عايزين مشاكل أكتر من كدة كفاية".

وطالب شوبير بعدم فهم الكلام أهلى وزمالك، مشيرا إلى أنه يتحدث للصالح العام حتى لا نتعرض لمثل هذه العقوبات.

ووجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اتهامًا لـ لاعبي نادي الزمالك ناصر منسي ومحمود عبد الرازق شيكابالا بسوء السلوك، بعد أحداث مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك والأهلي في المملكة العربية السعودية في 28 سبتمبر 2024.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم التالى..

إيقاف لاعب نادي الزمالك ناصر منسي، عن اللعب لثلاث (3) مباريات مقبلة في مسابقات الكاف للأندية، لقيامه بإشارة استفزازية بالمخالفة للمادة 147 من لائحة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، وتغريمه 10 آلاف دولار.

إيقاف لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا عن المباريات الثلاث (3) المقبلة في مسابقات الاتحاد الإفريقي للأندية، بسبب سلوكه غير الرياضي بالمخالفة للمادة 82 من لائحة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، وتغريمه 10000 دولار أمريكي.

تغريم نادي الزمالك 300 ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق الذي قام به فريقه ومسؤولوه.

يتم تعليق مبلغ 100 ألف دولار أمريكي من الغرامة بشرط عدم إدانة نادي الزمالك بارتكاب جريمة مماثلة خلال بطولة CAF للأندية 2024-2025 .