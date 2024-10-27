شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة تصفية الأجواء بين كولر وكهربا برعاية قادة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

نجح ثلاثى النادي الأهلى "محمد الشناوى وعمرو السولية ورامى ربيعة" قادة الفريق فى عقد جلسة لتصفية الأجواء بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق، ونجحوا خلالها فى إقناع المدرب السويسرى فى العفو عن كهربا وإنهاء الأزمة تماما بين المدرب واللاعب والذى خاض المران الجماعى مع الفريق استعدادا لخوض مباراة الأهلي أمام العين الإماراتى.

ويرغب قادة الأهلى في إذابة جبل الجليد بين كولر وكهربا لفرض أجواء من التركيز والجدية على جنبات المارد الأحمر الذى يستعد لموقعة مصيرية أمام العين الاماراتى.

واشتعلت أزمة محمود عبد المنعم كهربا داخل النادي الأهلي، بعدما أعلن النادي بشكل رسمي توقيع غرامة قدرها مليون جنيه ضد اللاعب وترحيله من معسكر الفريق بالإمارات لخوض بطولة السوبر، بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة في مباراة سيراميكا.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.