شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ استلام أوراق الترشّح لمنصب نائب رئيس النادي والان مع تفاصيل الخبر

بدأ النادى الأهلي ، في التاسعة صباح اليوم، الأحد، استقبال أوراق المرشحين على منصب نائب رئيس النادي الأهلي لانتخاب نائب رئيس للنادي، بعدما أصبح هذا المنصب شاغراً منذ وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي يوم 26 يناير الماضي.

ويفتح باب الترشح يوميا من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً لمدة أسبوع، عدا اليوم الأخير الموافق 2 نوفمبر المقبل، حيث تقرر استمرار استقبال أوراق المتقدمين حتى السابعة مساءً.

وتجرى انتخابات منصب نائب رئيس النادي الأهلي في الجمعية العمومية المقرر لها يومي 28 و29 نوفمبر المقبل، وتم فتح باب الترّشح قبل عقد الجمعية العمومية بـ30 يوماً حسب اللائحة.

وحددت إدارة الأهلي رسوم الترشح لمنصب نائب رئيس النادي بـ100 ألف جنيه، يتم تسديدها لخزينة النادي ضمن باقي الأوراق المطلوبة للترشح.