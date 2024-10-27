شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الزمالك لقطع إعارة زياد كمال وعودته لـ إنبي فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

منح مسئولو نادي الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حرية حسم مصير زياد كمال لاعب الفريق، لعدم ظهوره بمستوى جيد منذ انتقاله للقلعة البيضاء، وفشله فى استغلال الفرص التي حصل عليها مع الفريق.

ويسود اتجاه داخل الجهاز الفني للزمالك لقطع إعارة زياد كمال وعودته إلى فريق إنبي في الانتقالات الشتوية المقبلة، بالاتفاق مع مسئولي النادي البترولي، خاصة أن اللاعب لم يكن على قدر طموح الإدارة والبرتغالى جوميز المدير الفني.

وانضم زياد كمال لصفوف القلعة البيضاء فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم بمبلغ مالى يقارب الـ30 مليون جنيه، ليكتفي النادى الأبيض بالحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم فقط، ينتهى بقطع إعارة اللاعب فى يناير 2025.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على قطع إعارة زياد كمال فى يناير المقبل بعد الرجوع للجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز والذى أبدى موافقته على رحيل اللاعب، وعدم حاجته لجهوده الفنية، خاصة مع توافر العديد من اللاعبين فى مركزه داخل القلعة البيضاء.