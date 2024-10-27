شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحافظ على تشكيل الأهلي فى السوبر أمام العين بكأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على استمرار التشكيل الذى خاض به لقاء نهائي السوبر المصري الأخير، وذلك في مباراة العين الإماراتى في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بركلات الترجيح 7- 6 في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وخاض كولر مباراة السوبر بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، ووسام أبو علي.

ويرغب كولر فى استمرار التشكيل في مباراة العين للحفاظ على الانسجام بين اللاعبين تمهيداً لتحقيق الانتصار على بطل الإمارات.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.