شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز حفل تكريم لحكام بطولة السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يجهز مجلس إدارة اتحاد الكرة حفلا لتكريم الحكام الذين أداروا مباريات كأس السوبر في الإمارات مؤخراً، بعد المستوى المميز الذي ظهروا عليه وإشادة الجميع بهم.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة عددا من الحكام المميزين للمشاركة في إدارة مباريات السوبر، وهم أحمد الغندور ومحمد معروف وأمين عمر ومحمود ناجي ومحمود أبو الرجال هانى خيري ومحمود عاشور، وأحمد حسام طه وشريف عبد الله ووائل فرحان.

وطلب اتحاد الكرة من لجنتي الحكام والمسابقات، واللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات، سرعة تقديم التقارير اللازمة عن البطولة، وما شهدته من أحداث سواء على الجانب التنظيمي أو التحكيمي.

واستضافت دولة الإمارات بطولة السوبر المصري، بشكله الجديد، والذي يتواجد فيه 4 أندية، وهم: الأهلي، سيراميكا، بيراميدز، الزمالك، وفي وقت سابق تم الاستقرار على إقامة بطولة كأس السوبر المصري في شهر أكتوبر الجاري، حتى لا يتم التعارض مع الأجندة الدولية ومباريات منتخب مصر.

وواجه الأهلي نظيره سيراميكا وفاز عليه بهدفين، فيما واجه الزمالك بيراميدز وفاز عليه بركلات الترجيح، ليتقابل بيراميدز وسيرامكيا في مباراة ترتيبية على المركزين الثالث والرابع، وحسمها بيراميدز بركلات الترجيح، فيما التقي الأهلي مع الزمالك في النهائي وفاز الأحمر بركلات الترجيح.