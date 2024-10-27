شكرا لقرائتكم خبر عن العين الإماراتى يتفوق على الأهلى فى القيمة التسويقية قبل مباراتهما الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره العين الإماراتى ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة "كأس إنتركونتيننتال" 2024 يوم الثلاثاء القادم، وذلك على استاد القاهرة الدولى في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتأهل فريق العين الإماراتي لمواجهة الأهلى، عقب الانتصار الكاسح على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 6-2، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب هزاع بن زايد، فى افتتاح النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم لعام 2024، ضمن منافسات الدور التمهيدي.

ويتفوق فريق العين الإماراتى على منافسه الأهلى من ناحية القيمة التسويقية، وذلك قبل المباراة التى تجمع بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة "كأس إنتركونتيننتال" 2024.

وتبلغ القيمة التسويقية لنادي العين حالياً، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمى، 46.32 مليون يورو مقابل 28.40 مليون يورو القيمة الإجمالية لبطل أفريقيا.

ويعتبر النجم المغربي سفيان رحيمى، هو أغلى لاعب في صفوف العين بقيمة تسويقية تبلغ 8 ملايين يورو، يليه لاعب الوسط الباراجوياني كاكو بـ5 ملايين يورو.

بينما يعد إمام عاشور هو الأعلى قيمة تسويقية في صفوف الأهلي بـ2.5 مليون يورو، يليه المغربى يحيى عطية الله وصيفا بقيمة 2.20 مليون يورو بالتساوي مع مواطنه رضا سليم.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة العين والأهلى مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين بطل أمريكا الجنوبية وباتشوكا المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية، والتي ستقام فى العاصمة القطرية الدوحة يوم 11 ديسمبر المقبل.

وستُجرى المباراة النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر، الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية لنهائي كأس العالم قطر 2022 وستقام البطولة السنوية للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بنظام جديد تتخلله منافسات قائمة بذاتها تشمل مواجهات بين أبطال مختلف الاتحادات القارية الستة.