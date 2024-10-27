شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري المحترفين قبل مباريات اليوم بالجولة الرابعة.. المقاولون متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق المقاولون العرب ترتيب دورى المحترفين برصيد 7 نقاط، متفوقا بالأهداف عن الثنائى وادى دجلة وأسوان، بعد مرور 3 جولات على انطلاق مسابقة القسم الثانى أ.

ترتيب دوري المحترفين قبل مباريات الجولة الرابعة..

1 المقاولون العرب 7 نقاط

2 وادي دجلة 7 نقاط

3 أسوان 7 نقاط

4 القناة 6 نقاط

5 وي 5 نقاط

6 لافيينا 5 نقاط

7 بروكسي 5 نقاط

8 أبو قير للأسمدة 4 نقاط

9 سبورتنج 4 نقاط

10 كهرباء الإسماعيلية 4 نقاط

11 ديروط 4 نقاط

12 الترسانة 4 نقاط

13 السكة الحديد 4 نقاط

14 بلدية المحلة 3 نقاط

15 منتخب السويس 3 نقاط

16 بترول أسيوط نقطتين

17 راية نقطتين

18 طنطا نقطة

19 الداخلية بدون نقاط

20 المنصورة بدون نقاط

يستقبل فريق المقاولون العرب متصدر ترتيب دورى المحترفين برصيد 7 نقاط، فريق وى صاحب المركز الخامس برصيد 5 نقاط، في مواجهة قوية يسعى محمد مكى المدير الفني للذئاب لتحقيق الفوز وانتزاع الثلاث نقاط من أجل مواصلة الصدارة وإبعاد أحد المنافسين على القمة، في المقابل يأمل عمرو أنور مدرب وي في مواصلة نتائجه المميزة بعد تحقيق الفوز الأول الجولة الماضية وطالب اللاعبين بالنقاط الثلاثة للتقدم أكثر في الترتيب.

ويحل فريق الترسانة صاحب المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط، ضيفا على فريق المنصورة صاحب المركز الأخير بدون نقاط، وحذر جمعة مشهور لاعبى الشواكيش من صحوة المنصورة بعد الخسارة في أول 3 مواجهات، وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد للعودة بالنقاط الثلاثة، في المقابل يأمل أيمن المزين مدرب المنصورة الجديد في تحقيق أول 3 نقاط للفريق في المسابقة وطالب اللاعبين بالثقة في أنفسهم في إسعاد الجماهير وتصحيح المسار.

ويلتقى منتخب السويس صاحب المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط، مع سبورتنج صاحب المركز التاسع برصيد 4 نقاط، ويتسلح أحمد عبد المقصود بمعنويات اللاعبين العالية بعد الفوز على الداخلية في الجولة الماضية في مواصلة الانتصارات وحصد الفوز الثانى على التوالي، في المقابل يسعى أحمد فاروق مدرب سبورتنج إلى العودة لسكة الانتصارات بعد التعادل مع المقاولون العرب بالجولة الماضية.

ويستقبل فريق طنطا صاحب المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة، فريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثامن برصيد 4 نقاط، ويتمسك محمد حليم مدرب طنطا بالأمل الأخير في إنقاذ نفسه من الإقالة بتحقيق الفوز متسلحا بعامل الأرض، فيما يسعى سبورتنج في استعادة التوازن والعودة بالنقاط الثلاثة.

وتختتم مباريات اليوم الأول بالجولة بمواجهة راية صاحب المركز السابع عشر برصيد نقطتين وفريق كهرباء الإسماعيلية برصيد 4 نقاط، في مباراة يبحث خلالها الفريقان عن النقاط الثلاثة لتحسين أماكنهم في ترتيب الدورى.