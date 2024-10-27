شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجهّز استقبالا خاصا للعين الإماراتى اليوم قبل موقعة الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو الأهلي اليوم، الأحد، لاستقبال بعثة العين الإماراتي التي تصل القاهرة اليوم لخوض المباراة التي تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل فى بطولة إنتركونتيننتال، ويرغب الأهلي فى توفير كل سُبل الراحة للأشقاء الإماراتيين من بعثة العين، فى ظل العلاقة القوية التي تربط البلدين والناديين.

يستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى.

وأعدت إدارة الأهلي ترتيبات مهمة للمباراة منها تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار المسئولين في نادي العين، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لمجلس إدارة الأشقاء في المقصورة الشرفية.

وأعلنت شركة تذكرتى نفاد تذاكر مباراة الأهلى والعين الإماراتى بعدما سمحت الجهات الأمنية بحضور 52 ألف مشجع من أنصار المارد الأحمر للمباراة.

كما تم تخصيص 2200 مقعد للجمهور الإماراتي، بالإضافة إلى 300 مقعد VIP، فضلًا عن الأماكن الخاصة بالبدلاء من اللاعبين وبقية الطاقم الإداري والطبي ، كما تم الاتفاق على التنسيق بخصوص الخدمات اللوجستية فيما تحدد المران الرئيسي لنادي العين في الثامنة مساء غداً الاثنين باستاد القاهرة.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.