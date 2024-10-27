شكرا لقرائتكم خبر عن موقف بنتايك وشحاتة من المشاركة مع الزمالك فى مباراة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

بات المغربي محمود بنتايك ومحمد شحاتة، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة مع الأبيض في مباراة البنك الأهلي، المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني ثنائي الزمالك من إجهاد عضلي تعرض له في مباراة الأهلي الخميس الماضي بنهائي السوبر المصري، لكن لن تمنعهم من المشاركة مع الفريق في مباراة البنك الأهلي بانطلاقة الدوري المصري.

في سياق مختلف، استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توظيف أحمد فتوح لاعب الفريق في مكان جديد عن مركزه بالجبهة اليسرى للاستفادة من خدماته وإمكانياته.

ودفع تألق المغربي محمود بنتايك في الجبهة اليسرى إلى تفكير جوميز في مركز جديد لـ أحمد فتوح في الجبهة اليسرى، خاصة مع انتظام اللاعب فى التدريبات الجماعية واقتراب انتهاء أزمته.

وينوي جوزيه جوميز توظيف أحمد فتوح فى مركزي 6 أو 8 فى وسط الملعب للاستفادة من إمكانياته مع القلعة البيضاء، خاصة أن البرتغالي يؤمن بأن اللاعب من الأوراق الرابحة في صفوف الفريق.