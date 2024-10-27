الامارات | «الإبحار الشراعي» ينطلق في أبوظبي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظّم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اليوم، سباق الإبحار الشراعي في جولته الأولى، بمشاركة نحو 40 متسابقاً في فئتي الأوبتمست والألكا.

وأكد رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، خليفة السويدي، أن السباق يتميز بخبرة المتسابقين وقدراتهم الفنية، وصقل مهاراتهم، وزيادة جاهزيتهم للتحديات الرياضية المستقبلية.

وقال في تصريحات صحافية، إن «الإقبال الكبير من المتسابقين على المشاركة يعكس الرغبة في تطوير مهاراتهم، وتحقيق التميز في رياضة الإبحار الشراعي، من خلال المنافسة المباشرة في بيئة احترافية، ضمن جهود نادي أبوظبي للرياضات البحرية للارتقاء بهذه الرياضة، ورفع كفاءة الشباب الإماراتي».