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الامارات | «الإبحار الشراعي» ينطلق في أبوظبي اليوم

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظّم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اليوم، سباق الإبحار الشراعي في جولته الأولى، بمشاركة نحو 40 متسابقاً في فئتي الأوبتمست والألكا.

وأكد رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، خليفة السويدي، أن السباق يتميز بخبرة المتسابقين وقدراتهم الفنية، وصقل مهاراتهم، وزيادة جاهزيتهم للتحديات المستقبلية.

وقال في تصريحات صحافية، إن «الإقبال الكبير من المتسابقين على المشاركة يعكس الرغبة في تطوير مهاراتهم، وتحقيق التميز في الإبحار الشراعي، من خلال المنافسة المباشرة في بيئة احترافية، ضمن جهود نادي أبوظبي للرياضات البحرية للارتقاء بهذه ، ورفع كفاءة الشباب الإماراتي».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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