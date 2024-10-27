الامارات | فوز الظفرة ويونايتد و«غلف إف سي» في دوري «الأولى»   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب فريق الظفرة على ضيفه الذيد 2-1، أمس، على استاد حمدان بن زايد آل نهيان في الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب.

وسجل للظفرة الفرنسي موهامد لامين يارا في الدقيقة الخامسة، والبرازيلي فيتور (70)، فيما أحرز للذيد الذي تجمد رصيده عند خمس نقاط، الغاني باسيرو الحسن (48).

وعاد فريق يونايتد من استاد حمدان بن راشد بثلاث نقاط ثمينة، بعد فوزه على حتا 3-1، ليصبح رصيد يونايتد خمس نقاط، وتجمد رصيد حتا عند ست نقاط.

وسجل أهداف يونايتد العاجي إبراهيما واتارا (25)، والهولندي كوينسي بروميس (35)، والبرتغالي أدريان دا سيلفا (65)، بينما سجل البرازيلي مارسيلو دي فيرتاس هدف حتا الوحيد (46).

وفاز «غلف إف سي» على مضيفه مصفوت 3-2، وسجل للفائز التشادي أنور سوسان (31 و73 و90+3). في المقابل سجل لفريق مصفوت الغامبي تبريكا جينغ (10)، وفهد حديد (50).

ورفع «غلف إف سي» رصيده لخمس نقاط، ومصفوت أربع نقاط.