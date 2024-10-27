الامارات | مهرات «غودولفين» تطارد الألقاب بمضمار «سان كلو» الفرنسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدفع فريق «غودولفين» العالمي بثلاثة من خيرة المهرات، للمنافسة على ثلاثة ألقاب منفصلة، ضمن سباقات الفئة الثالثة «جروب 3» التي يحتضنها اليوم مضمار «سان كلو» الفرنسي.

وتعود «روك آن سوينغ»، بإشراف المدرب اندريه فابر، إلى المضمار ذاته الذي حققت عليه العام الماضي الفوز في بداية مسيرتها بعالم السباقات، حين تنشد مهرة الثلاث سنوات لقب سباق «بري دو فلور» لمسافة 2100 متر عشبي، مستندة إلى خبراتها التراكمية التي قادتها يوليو الماضي لشغل المركز الثالث، بفارق ضئيل في اختبارها الأول على صعيد سباقات الفئة الثالثة، وذلك في سباق «بري دو سيشي» الذي جرى على مضمار «دوفيل» الفرنسي.

ويسرج المدرب ذاته المهرة «فلور دي بوا» للمنافسة على لقب سباق «بري بيل دو نوي» لمسافة 2800 متر، بعد أن حققت في مشاركتها الأولى على المضمار ذاته، مايو الماضي، انتصاراً سهلاً في سباق مخصص لخيول الفئة المبتدئة لعمر الثلاث سنوات، وأبتعته في يوليو الماضي بالفوز في سباق للفئة المشروطة على مضمار «كليرفونتاين».

وتطلب المهرة «وايلد غوديس»، بإشراف المدرب هنري إليكس بانتال، انتصارها الثالث على التوالي على المضامير الفرنسية، حين تنشد لقب سباق «بري بيرث» الممتد لمسافة 1600 متر، وذلك بعد أن حققت في أغسطس الماضي لقب سباق ضمن الفئة المشروطة لمسافة 1400 متر، جرى على مضمار «مون دو مارسيل»، وأتبعته الشهر الماضي بالفوز على مسافة أطول بلغت 1700 متر، في سباق لفئة «القوائم»، جرى على مضمار «كارون».