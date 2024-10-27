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الامارات | مانشيني يتنازل عن 70% من الشرط الجزائي

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الرياض - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مانشيني يتنازل عن 70% من الشرط الجزائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنازل الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن جزء كبير من الشرط الجزائي في عقد تدريبه لـ«الأخضر».

وذكرت صحيفة «مال» أن مانشيني تنازل عن نحو 70% من الشرط الجزائي الموجود في عقده مع الاتحاد السعودي الذي كان قد أعلن توصله إلى اتفاق مع مانشيني يتضمن انتهاء العلاقة التعاقدية.

وقاد مانشيني دفة «الأخضر» في 18 لقاء خلال أقل من عام، وخرج المنتخب بقيادته من الدور ثمن النهائي في كأس آسيا (قطر 2024)، كما فقد منتخب السعودية بقيادته سبع نقاط خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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