شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على منصات التتويج بالمسابقة الإقليمية لمدارس الأبطال الموحدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت المدارس المصرية على منصات التتويج الخاصة بالنسخة الأولى من المسابقة الإقليمية لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص في رياضة كرة السلة 3X3 والتي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 22 حتى 27 من أكتوبر الجاري.

وشارك في هذه المسابقة 17 مدرسة من مختلف برامج الأولمبياد الخاص، حيث شاركت مصر بـ 8 فرق من 8 مدارس وهي جميعها التي تأهلت من خلال المسابقة الوطنية التي أقيمت مؤخرا في شهر سبتمبر الماضي، بينما شاركت الإمارات بـ4 فرق، أما الأردن فشاركت بـ3 فرق وأخيرًا كانت المشاركة المغربية بمدرستين فقط.



منصات التتويج



وبعد عملية التقسيم والتي أقيمت وفقًا للنظام المنصوص عليه من قبل الأولمبياد الخاص الدولي وفقا للقدرة الرياضية تم تقسيم فرق الآنسات لمستويين، فيما تم تقسيم فرق الرجال لـ3 مستويات.

وحرص المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تتويج المشاركين بالميداليات والمراكز المختلفة عقب انتهاء النهائيات ورافقه هيلي روبل مدير المدارس والشباب بالأولمبياد الخاص الدولي وأعضاء الرئاسة الإقليمية ورؤساء الوفود العربية المشاركة.



منافسات قوية فى الاولمبياد الخاص



يذكر أن المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي تعد حدثًا رياضيًا مهمًا يجمع بين الرياضيين من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي فرصة لفتح آفاق جديدة لمشاركة الرياضيين لاعبي الأولمبياد الخاص مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في بيئة رياضية موحدة، ويأتي هذا الحدث يأتي في إطار تعزيز الشمولية والدمج المجتمعي من خلال الرياضة.



تتويج الميداليات فى الأولمبياد الخاص