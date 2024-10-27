شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالجولة الأولى لدوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ غداً الاثنين فريق الكرة بنادى الزمالك الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي ، المقرر لها أول نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفاز الأهلي على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 وتوج ببطولة كأس السوبر المصري، حيث انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وطالب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم اللاعبين بغلق صفحة السوبر المصري من أجل الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز بنظامها الجديد والذى لن يكون تحدياً سهلاً أمام الفارس الأبيض.

موعد مباراة الزمالك أمام البنك الاهلى فى الدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره البنك الأهلي فى الثامنة مساء الجمعة 1 نوفمبر المقبل، في إطار الجولة الأولى بالدوري المصري "دوري نايل".

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الاهلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الجولة الأولى للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.