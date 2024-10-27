شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس استمرار كوكا أساسيا فى مباراة العين بعد التألق بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 12:45 ص

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استمرار أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق للمشاركة أساسيا في وسط الملعب في مباراة العين الإماراتي بكأس الانتركونتيننتال للأندية، بجوار الثنائي مروان عطية وإمام عاشور، بعدما تألق اللاعب خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري الأخيرة أمام الزمالك.

وظهر كوكا بشكل طيب للغاية في نهائي السوبر المصري أمام الزمالك وقدم أداء طيبا، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني بسبب شكواه من الإصابة.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلي، على استمرار محمد الشناوى قائد الفريق فى حماية عرين المارد الأحمر بمباراة العين الإماراتى المقبلة.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ويجري كولر عملية تدوير فى مراكز حراسة المرمى بالأهلى منذ ظهور محمد الشناوى بمستوى متراجع فى لقاء السوبر الأفريقى، والذى خسره المارد الأحمر بركلات الترجيح لصالح الزمالك، حيث دفع بمصطفى شوبير فى لقاء سيراميكا بنصف نهائى السوبر المصري، ثم عاد ودفع بالشناوى فى لقاء الزمالك بالنهائى.

وجاء ظهور محمد الشناوى بشكل مميز فى مباراة نهائى السوبر وقيادته للأهلى للتتويج باللقب بعد فوزه بجائزة أحسن لاعب فى المباراة ودوره المؤثر فى ركلات الترجيح، ليدفع كولر لمواصلة الاعتماد عليه فى مباراة العين الإماراتى.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.