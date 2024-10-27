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بعد غلق باب القيد.. تعرف على أهم 10 صفقات فى ميركاتو صيف 2024

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القاهرة - سامية سيد - أغلق باب القيد الصيفى لموسم 2024 _ 2025 قبل انطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" والتي شهدت إبرام الأندية بعض الصفقات المهمة أبرزها: 

_ أنتقال عمر الساعي إلى النادى الاهلى قادما من الإسماعيلي. 

_ انضمام المغربي محمود بنتايك الى نادى الزمالك قادما من سانت إيتيان الفرنسي. 

_ نجح مسئولو نادى بيراميدز من الحصول على خدمات يوسف إبراهيم "أوباما" قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر.

_ انضم كريم بامبو إلى فريق المصرى البورسعيدى قادما من البنك الأهلي عقب انتهاء عقده.

_ تمكن فريق مودرن سبورت من التعاقد نع عبد الرحمن أسامة "شيكا" قادما من الإنتاج الحربي. 

_ نجح مسئولي نادى سموحة من التعاقد مع محمود صابر قادما من بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم.

_  انضم عمار حمدي الى فريق زد قادما من الأهلي عقب فسخ عقده مع الفريق الأحمر.

_  انتقل الجنوب أفريقى فاخري لاكاي مهاجم فريق بيراميدز الى فريق سيراميكا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

_ تعاقد فريق الاتحاد السكندرى مع محمود متولي قادما من الأهلي عقب انتهاء عقده مع القلعة الحمراء بالتراضى بينهم.

_  نجح مسئولو طلائع الجيش من التعاقد مع باسم مرسي قادما من الإسماعيلي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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