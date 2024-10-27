شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غلق باب القيد.. تعرف على أهم 10 صفقات فى ميركاتو صيف 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق باب القيد الصيفى لموسم 2024 _ 2025 قبل انطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" والتي شهدت إبرام الأندية بعض الصفقات المهمة أبرزها:

_ أنتقال عمر الساعي إلى النادى الاهلى قادما من الإسماعيلي.

_ انضمام المغربي محمود بنتايك الى نادى الزمالك قادما من سانت إيتيان الفرنسي.

_ نجح مسئولو نادى بيراميدز من الحصول على خدمات يوسف إبراهيم "أوباما" قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر.

_ انضم كريم بامبو إلى فريق المصرى البورسعيدى قادما من البنك الأهلي عقب انتهاء عقده.

_ تمكن فريق مودرن سبورت من التعاقد نع عبد الرحمن أسامة "شيكا" قادما من الإنتاج الحربي.

_ نجح مسئولي نادى سموحة من التعاقد مع محمود صابر قادما من بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم.

_ انضم عمار حمدي الى فريق زد قادما من الأهلي عقب فسخ عقده مع الفريق الأحمر.

_ انتقل الجنوب أفريقى فاخري لاكاي مهاجم فريق بيراميدز الى فريق سيراميكا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

_ تعاقد فريق الاتحاد السكندرى مع محمود متولي قادما من الأهلي عقب انتهاء عقده مع القلعة الحمراء بالتراضى بينهم.

_ نجح مسئولو طلائع الجيش من التعاقد مع باسم مرسي قادما من الإسماعيلي.