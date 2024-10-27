شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث التعاقد مع صفقة مجانية والاستفادة من استثناء "فيفا" والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو نادي الزمالك عن الاستفادة من استثناء لائحة تسجيل اللاعبين الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي تجيز للأندية إبرام صفقات بعد غلق باب الانتقالات ولكن بضوابط وشروط محددة.

وتمنح اللائحة الأندية الحق في التعاقد مع لاعبين أجانب بعد غلق باب القيد بشرط أن لا يحل محل أجنبي آخر في القائمة، كما لا بد أن يكون لاعبا حرا قبل موعد غلق باب القيد في تاريخ 25 أكتوبر، ولكن إذا أصبح حرا بعد انتهاء فترة القيد فإنه عليه الانتظار حتى بدء فترة القيد الثانية "الشتوية" والتي تكون في يناير المقبل.

ولا ينطبق على نادي الزمالك شرط التعاقد مع لاعبين أجانب حالياً فوق السن في صفقة انتقال حر، خاصة أن قائمة الأجانب لديه مكتملة، حيث يوجد بها التونسي سيف الجزيري ومواطنه حمزة المثلوثي البولندي ميشالاك، البنينى سامسون أكينيولا والمغربي محمود بنتايك، ولكن بإمكانه التعاقد مع أجنبي تحت السن بنفس الشروط خاصة أن لديه لاعبين فقط هم سيدي ندياي وجيفرسون كوستا.

كما تجيز اللائحة التعاقد مع لاعب مصري بعد غلق باب القيد ولكن من الخارج وليس داخل الدوري المصري، بمعني من حق النادي الأبيض التوقيع مع لاعب مصري خاض تجربة اللعب في الخارج وفسخ عقده مع ناديه قبل تاريخ 25 أكتوبر وليس بعده دون مشاكل وأصبح حراً.

في سياق مختلف وطالب البرتغالي جوزيه جوميزاللاعبين بغلق صفحة السوبر المصري من أجل الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز بنظامها الجديد والذى لن يكون تحدياً سهلاً أمام الفارس الأبيض.

وخسر الزمالك بطولة السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، على ملعب محمد بن زايد.