شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث التعاقد مع صفقة مجانية والاستفادة من استثناء "فيفا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - حسام الحاجالأحد، 27 أكتوبر 2024 12:15 ص
وتمنح اللائحة الأندية الحق في التعاقد مع لاعبين أجانب بعد غلق باب القيد بشرط أن لا يحل محل أجنبي آخر في القائمة، كما لا بد أن يكون لاعبا حرا قبل موعد غلق باب القيد في تاريخ 25 أكتوبر، ولكن إذا أصبح حرا بعد انتهاء فترة القيد فإنه عليه الانتظار حتى بدء فترة القيد الثانية "الشتوية" والتي تكون في يناير المقبل.
كما تجيز اللائحة التعاقد مع لاعب مصري بعد غلق باب القيد ولكن من الخارج وليس داخل الدوري المصري، بمعني من حق النادي الأبيض التوقيع مع لاعب مصري خاض تجربة اللعب في الخارج وفسخ عقده مع ناديه قبل تاريخ 25 أكتوبر وليس بعده دون مشاكل وأصبح حراً.
وخسر الزمالك بطولة السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، على ملعب محمد بن زايد.
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