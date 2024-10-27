شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: أتمنى أن يكسر الشناوى أرقامى.. والمنافسة مع عواد مصلحة للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، بأنه يتمنى أن محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى والفراعنة من كسر أرقامه مستقبلا والاستمرار في الملاعب لسن الـ50 عاما، حيث يعد الحارس رقم 1 في مصر حاليا.

وقال عصام الحضرى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر: "منافسة محمد الشناوى مع محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك في صالح المنتخب المصرى خلال الفترة المقبلة ولصالح الفريقين أيضا؛ بسبب امتلاكهم أفضل حراس مرمى في مصر حاليا".

وأضاف: "محمد عواد ساهم في وصول فريق الزمالك إلى ركلات الجزاء أمام الاهلى في مباراة نهائي السوبر المحلى الماضية".

وكان الأهلي قد توّج ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.