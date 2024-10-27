شكرا لقرائتكم خبر عن حالة ربيعة الطبية تحدد موقف يوسف أيمن من المشاركة أساسيا أمام العين الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

يخضع رامي ربيعة لاعب الأهلي لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في لمباراة العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية، بعدما تعرض للإصابة بشد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري الأخيرة.

نتيجة الفحص الطبي الذي سيخضع له ربيعة ستحدد موقف مشاركته في مباراة العين الإماراتي أو استبعاده ووقتها سيشارك يوسف أيمن بدلا منه بشكل أساسي، خاصة بعدما شارك بدلا من ربيعة عقب استخراجه في نهائي السوبر المصري.

وظهر يوسف أيمن بشكل مُرضٍ في الدقائق التي شارك بها من زمن المباراة، وبات المرشح الأول للمشاركة بجوار ياسر إبراهيم حال تأكد غياب رامي ربيعة عن تلك المباراة.

يذكر أن موقف المغربي أشرف داري من المشاركة في مباراة العين صعبة، في ظل عدم جاهزية اللاعب بكل كامل من الإصابة في كاحل القدم، وحال دخول قائمة المباراة فقد لا يشارك بشكل أساسي في تلك المواجهة الصعبة.