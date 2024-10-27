شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لجماهير الأهلى قبل مباراة العين فى الإنتركونتيننتال.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يتسلح فريق الأهلي ببشرى سارة قبل مواجهة العين الإماراتي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في بطولة إنتركونتيننتال، وتتمثل في تفوق المارد الأحمر في تاريخ المواجهات مع الأندية الإماراتية.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة العين والأهلى مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين بطل أمريكا الجنوبية وباتشوكا المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية، والتي ستقام فى العاصمة القطرية الدوحة يوم 11 ديسمبر المقبل.

والتقى الأهلي مع الفرق الإماراتية في 3 مواجهات سابقة قبل مباراة العين والمرة الأولى التي التقى فيها الأحمر بفريق من الإمارات تعود إلى عام 1995 حينما واجه النصر في دور المجموعات، وفاز الأهلي آنذاك بثلاثة أهداف لهدف سجلهم أحمد كشري (هدفين) وهادي خشبة.

ولم يستطع الأهلي تخطي دور المجموعات في تلك البطولة، إذ إنه حل في المركز الثالث في المجموعة الثانية التي ضمت كلا من الأفريقي والرياض والاتحاد الليبي والنصر.

وكانت المرة الثانية التي واجه فيها الأهلي فريقا إماراتيا عام 2017 أمام الوحدة وفاز الفريق الأحمر بهدفين مقابل لا شيء، وسجل هدفا الأهلي خلال تلك المباراة كل من عمرو بركات وإسلام محارب وكان اللقاء في دور المجموعات في المجموعة الأولى ووصل الفريق الأحمر في تلك البطولة إلى نصف النهائي.

وفي 2018 تأهل الوصل الإماراتي إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية بعد تعادله الإيجابي بنتيجة 1-1 أمام ضيفه الأهلي المصري في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق وليد سليمان في الدقيقة 58، وعادل للوصل الكوري الجنوبي سوك في الدقيقة 82 من عمر اللقاء،واستفاد الوصل، من تعادله الإيجابي بنتيجة 2-2 خارج الديار في مباراة الذهاب ليعبر لدور الثمانية.