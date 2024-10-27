شكرا لقرائتكم خبر عن والد لاعب العين الإماراتى: أشجع الأهلى المصرى.. ونجلى جاهز لمباراة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف والد يحيى نادر لاعب فريق العين الاماراتى أن نجله سليم 100% ومشاركته في مواجهة الأهلى المقبلة ستُحسم حسب رؤية الجهاز الفني، عقب المعاناة من الإصابة بشد في الخلفية.

وقال والد يحيى نادر، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر، إنه ينتمى لتشجيع الاهلى بالدورى المصرى، ولكن المواجهة المقبلة سيقوم بتشجيع العين الإماراتى بسبب نجله رغم صعوبة المباراة".

وأشار والد يحيى نادر إلى أن فريق العين الإماراتى يقدم مباريات خارجية بشكل كبير وقوى والاهلى أيضا بطل أفريقيا ولديه العديد من النجوم.

على جانب آخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة العين الإماراتي التي تقام يوم 29 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة، في بطولة ‏إنتركونتيننتال.‏

وشهد المران مشاركة محمود كهربا بشكل طبيعي بعد قبول اعتذار اللاعب عما بدر منه في رحلة الإمارات الأخيرة وتسببت في استبعاده.