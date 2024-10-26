شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الغنيمي مديراً للعلاقات العامة بنادى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة وليد خليل، تعيين محمد حلمي الغنيمي مديراً للعلاقات العامة بشركة غزل المحلة لكرة القدم، اعتباراً من تاريخ اليوم 26 أكتوبر 2024.

ويواصل فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة استعداداته للموسم الجديد، وبشكل خاص مباراة الإسماعيلي، وأسفرت قرعة الدوري عن مواجهة قوية للفريق المحلاوي أمام الدراويش على استاد الإسماعيلية في الأسبوع الأول من الدوري.

ويعود غزل المحلة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان الفريق المحلاوي هبط إلى دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2022-2023.

وأقام الفريق المحلاوي 6 معسكرات خارجية بالإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية والقاهرة خاص خلالها 13 مباراة ودية، خلال مرحلة الاستعداد للدوري.