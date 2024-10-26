شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الإسماعيلي تصل القاهرة قادمة من قطر بعد نهاية المعسكر الخارجي والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل لمطار القاهرة بعثة فريق الكرة بالنادي الاسماعيلي قادمة من قطر بعد خوض معسكر خارجي هناك استعدادا للموسم الجديد.

الإسماعيلى خاض معسكرا خارجيا فى قطر منذ 16 أكتوبر الجارى استمر 10 أيام، خاض الفريق فيه 3 مباريات ودية أمام البدع بخمسة أهداف نظيفة ثم التعادل مع اتحاد الدوحة بهدف لمثله، وأخيرا أمام مشيرب القطرى.

في سياق آخر، أعلن المستشار حسن محمد إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، وذلك بعد حضور 255 عضوا فقط ممن لهم حق الحضور.

وانطلقت فعاليات الجمعية العمومية، في تمام التاسعة صباحا والتي أقيمت تحت إشراف قضائي وبإشراف اللجنة العليا والتي يترأسها المستشار حسن محمد إبراهيم و الدكتور إيهاب صلاح رئيس لجنة الإشراف.



فريق الإسماعيلي



لاعبو الإسماعيلي



الإسماعيلي