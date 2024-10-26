شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية لليوم السابع: لا تعديل فى مواعيد المباريات بعد تطبيق التوقيت الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طه عزت، مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، أن مباريات الدورى المصرى ستقام فى المواعيد المقررة فى الخامسة والثامنة مساءً بعد تطبيق التوقت الشتوى.

وقال عزت لـ"الخليج 365"، إن الشركة الألمانية التى تم التعاقد معها لوضع جدول الدورى كانت اقترحت إقامة المباريات فى السادسة والتاسعة مساءً، ولكن تم الاتفاق معها على تحديد الخامسة والثامنة بعد وضع التوقيت الشتوى الذى سيتم تطبيقه الأسبوع المقبل فى الاعتبار.

وأضاف عزت أن الهدف من هذه المواعيد هو تسويق منتج الدورى المصرى بشكل مميز، بهدف تحقيق أعلى نسبة متابعة ومشاهدة لهذا المنتج.

وحددت ادارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، تمام الساعة الخامسة والثامنة مساء موعدا لجميع مباريات الدورى المصرى فى الموسم الجديد 2024 - 2025.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكانت الرابطة قد تعاقدت منذ شهر تقريبًا مع شركة ألمانية كبيرة، من أجل وضع جدول منتظم لبطولة الدوري، حتى يتم تجنب الأزمات الكبيرة التي شهدتها المواسم الماضية، من تأجيل المباريات وعدم انتظام المواعيد، وكذلك الخروج من نفق تلاحم المواسم المظلم، الذي تُعاني منه كرة القدم المصرية منذ عدة سنوات.