شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. كاف يغرم الزمالك 300 ألف دولار وإيقاف شيكابالا ومنسي 3 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبات على نادى الزمالك على خلفية أحداث مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، والتى أقيمت فى السعودية، ونجح الفارس الأبيض بالتتويج باللقب بركلات الجزاء.

وجاءت عقوبات كاف على الزمالك كالتالى:

-تغريم الزمالك 300 ألف دولار بسبب التهديد بالانسحاب.

-إيقاف شيكابالا 3 مباريات في أفريقيا.

- إيقاف ناصر منسي 3 مباريات وغرامة 10 آلاف دولار على اللاعب

- ⁠- تعليق غرامة 100 ألف دولار على الزمالك فى حالة تكرار الأحداث.