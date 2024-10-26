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رسميًا.. كاف يغرم الزمالك 300 ألف دولار وإيقاف شيكابالا ومنسي 3 مباريات

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القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - أحمد طارق

السبت، 26 أكتوبر 2024 07:04 م

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبات على نادى الزمالك على خلفية أحداث مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، والتى أقيمت فى ، ونجح الفارس الأبيض بالتتويج باللقب بركلات الجزاء.

وجاءت عقوبات كاف على الزمالك كالتالى: 

-تغريم الزمالك 300 ألف دولار بسبب التهديد بالانسحاب.
-إيقاف شيكابالا 3 مباريات في أفريقيا.
- إيقاف ناصر منسي 3 مباريات وغرامة 10 آلاف دولار على اللاعب
- ⁠- تعليق غرامة 100 ألف دولار على الزمالك فى حالة تكرار الأحداث.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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