شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: كاف يغرم الزمالك ويوقف شيكابالا ومنسى بسبب أحداث السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك حقيقة صدور عقوبات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على خلفية أحداث مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، والتى أقيمت فى السعودية، ونجح الفارس الأبيض بالتتويج باللقب بركلات الجزاء.

وأكد المصدر أن الزمالك لم يتلق أى خطابات رسمية من الكاف بشأن العقوبات، إلا أنه علم أن كاف سيعاقب محمود شيكابالا بالإيقاف 3 مباريات بداعى تحريضه للاعبى الزمالك بالانسحاب بعد احتساب الحكم الليبى ركلة جزاء لصالح الأهلى.

كما أوضح المصدر أن كاف سيعاقب ناصر منسى بالإيقاف 3 مباريات أيضًا بسبب الاحتفال الذى قام به بعد تسجيل ركلة الجزاء ومحاولة إثارة جمهور الأهلى، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على الزمالك.

وتابع المصدر، أن كل تلك العقوبات لم يخطر بها الزمالك بشكل رسمى، وفى حال إخطارهم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف تلك العقوبات.