شكرا لقرائتكم خبر عن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي اليوم وبذلك يتم تفويض مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن في اعتماد جدول الأعمال.

فلقد حضر 255 وكان العدد القانوني للحضور لاكتمال النصاب 822 من إجمالي 4500 لهم حق الحضور.

وكان نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي وضع جدول الأعمال وأعلن عنه حسب الإجراءات المتبعة عند الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية قبلها بمدة لا تقل عن 45 يومًا وعند اكتمال نصابها مناقشة عشرة بنود تتمثل التصديق علي محضر الاجتماع السابق والنظر في تقرير المجلس عن أعماله السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد واعتماد الميزانية والحساب الختامي ومشروع الموازنة للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة لمثيلتها المقبلة وتقرير مراقب الحسابات وتعيين آخر وتحديد مكافأته واعتماد تقرير المجلس عن رواتب ومكافأت المدير التنفيذي والتصديق علي اللائحة المالية والداخلية للنادي واعتماد لائحة شئون العضوية وارتياد المبني الاجتماعي بأرض النخيل والنظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام.