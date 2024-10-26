شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل مفاوضاته مع سامسون لفسخ تعاقده بالتراضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، المفاوضات مع البنينى سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الكروى الأول، من أجل فسخ تعاقده بالتراضى ورحيله عن صفوف القلعة البيضاء.

ورغم غلق باب الانتقالات الصيفية يوم 25 أكتوبر الجارى، إلا أن إدارة الزمالك مازالت متمسكة بفسخ تعاقد اللاعب بالتراضى، والعمل على تقسيط مستحقاته المالية، حتى تتمكن الإدارة من التعاقد مع لاعب أجنبى جديد فى انتقالات يناير المقبل.

ويحاول الزمالك التخلص من سامسون بشتى الطرق فى ظل عدم تقديمه المردود الفنى الذى يلبى طموح جماهير القلعة البيضاء، وبعد موافقة البرتغالى جوزيه جوميز الذى منح الإدارة الضوء الأخضر لتسويق اللاعب لعدم قناعته بمستواه.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك، حقيقة البند المتواجد في عقد البنينى سامسون أكينيولا لاعب الزمالك والذى بموجبه يحق للنادى الأبيض فسخ التعاقد معه بعد نهاية موسم 2023-2022 أو نهاية موسم 2024-2023، فقط بشرط إخطار اللاعب كتابيا أو عن طريق البريد الإلكتروني بعد نهاية الموسم بـ7 أيام بحد أقصي.

وأكد المصدر أن البند مكتوب بطريقة خطأ وسامسون عقده سارى مع نادى الزمالك، وليس من حق مسئولى الأبيض فسخ التعاقد معه كما أثير فى البند المتداول خاصة أن لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تمنع ذلك.

وأخطر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الإدارة بعدم الحاجة إلى جهود البنينى سامسون أكينولا خلال الفترة المقبلة، وتحدث المدير الفني مع جهازه المعاون بأن مستوى سامسون لا يرتقى للعب مع الفريق، كما أنه ليس لديه أى إمكانيات تجعله يقود هجوم الزمالك.