شكرا لقرائتكم خبر عن موتسيبي لليوم السابع: نحن جميعا مصريون ونجاح تنظيم البطولات دليل على مكانتها والان مع تفاصيل الخبر

أشاد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية والتي توج بها المنتخب السنغالي على حساب موريتانيا.

ورد موتسيبي على سؤال الخليج 365 حول مصر التى باتت وجهة مفضلة لاحتضان البطولات الكبرى قائلا، "مصر هي أفريقيا وقدرتها على تنظيم البطولات الكبيرة دليل على مكانتها وريادتها الكروية في القارة".

وأضاف موتسيبي، "كما تعلمون، نحن ممتنون لحكومة مصر والرئيس السيسي واتحاد كرة القدم وشعب مصر على المرافق والبنية الأساسية ذات المستوى العالمي، لقد أتينا اليوم لمشاهدة كرة القدم الشاطئية، وقد استضافت مصر الدول التي كانت هنا بطريقة لا تقل جودة عن أي مكان آخر فى العالم”.

وتابع رئيس الكاف، "أصبحت كرة القدم الشاطئية الأفريقية الأفضل فى العالم، سنستضيف كأس العالم لكرة القدم الشاطئية العام المقبل في سيشل، ونحن فخورون جدًا بالدولتين اللتين ستمثلاننا هناك".

وأكمل، "ولكن لدينا تاريخ مصري فخور للغاية، نحن أفارقة، وكلنا مصريون، وكلنا أفارقة، وما زلنا نشعر بالفخر بنجاحات كرة القدم الشاطئية المصرية وكرة القدم المصرية، ومرة أخرى أود أن أشكر شعب مصر على حبه لكرة القدم، وحبه للقارة الأفريقية".

وتوج منتخب السنغال بطلا لكأس أمم افريقيا لكرة القدم الشاطئية، بعد الفوز على نظيره الموريتاني بنتيجة 6-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما عصر اليوم السبت في مدينة الغردقة.

ووصل المنتخب السنغالي للنهائي على حساب منتخب مصر في مباراة مثيرة بنصف النهائي بينما أقصت موريتانيا المغرب في نصف النهائي.

واستضافت مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث، كما أنهت، مصر، النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق، في المركز الثاني.

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.