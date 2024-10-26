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"الجميع يتعلم منه".. أرنولد يمدح محمد صلاح قبل مواجهة أرسنال بالدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد ترينت ألكساندر أرنولد لاعب فريق الإنجليزي، على أن زميله بالفريق محمد صلاح، يعد هو اللاعب صاحب الإستمرارية الأفضل في تاريخ البريميرليج.

وقال أرنولد في تصريحات صحفية: "إذا كنت سأختار صفة واحدة من أحد زملائي في فريق ليفربول، سأختار الاستمرارية التي يتمتع بها محمد صلاح".

وأضاف: "محمد صلاح هو أكثر لاعبي عبر التاريخ ثباتاً في المستوى".

وتابع: "الجميع في ليفربول سواء اللاعبين الشباب أو الكبار، ينظرون إليه ويرغبون في تعلم كيفية الحفاظ على هذا المستوى كل هذه السنوات ومن الجيد أن أتدرب مع محمد صلاح بشكل يومي".

واختتم أرنولد تصريحاته: "صلاح لاعب رائع، هو وفان دايك أفضل ثنائي زاملته في مسيرتي".

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره أرسنال غداً، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الممتاز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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