الخليج 365 يكشف سبب غياب سام مرسي عن لقاء برينتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء علي:

يغيب المحترف المصري سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي، عن قائمة الفريق لمواجهة برينتفورد، في الدوري الإنجليزي.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، غياب سام مرسي عن إيبسويتش تاون في مواجهة برينتفورد، لتعرضه للإصابة، إلا أنها بسيطة ويعود الأسبوع المقبل.

ويواجه إيبسويتش تاون نظيره برينتفورد، في الخامسة اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى إيبسويتش تاون، لتحقيق الفوز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

هل سيزامل محمد صلاح؟.. تقرير: ليفربول يبدأ المحادثات الأولية بمفاوضات ضم عمر مرموش