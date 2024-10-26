شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدني فى الجيم لسيدات سلة الأهلي بتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

خاض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مرانًا بدنيًّا داخل صالة الجيم، في إطار الاستعدادات لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية التي تقام فى الفترة من 27 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل بمدينة زنجبار.

‏‎اشتمل مران «سيدات سلة الأهلي» داخل الجيم على العديد من الفقرات المتنوعة في إطار الارتقاء بالنواحي البدنية، والوصول لأفضل معدلات الجاهزية قبل انطلاق البطولة.

وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: دينا عمر- نادين السلعاوي- رنيم محمد- ريم موسى رضوى محمد- فريدة وائل- ميرال أشرف- يارا أسامة- جايدة خالد- تمارا نادر- نديوما كان- باولينا هيرسلير.