شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تخسر أمام بطلة الصين فى ربع نهائى بطولة مونبلييه لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

خسرت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة في الدور ربع النهائي أمام بطلة الصين تيباي تشنج إي تشينج، المصنفة الثانية في 3-1 في بطولة مونبلييه لتنس الطاولة، وضمن جولة أبطال السلسلة العالمية لتنس الطاولة المقامة في مدينة مونبلييه الفرنسية.

وكانت هنا جودة حققت إنجازا تاريخيا بالفوز على الصينية تشينج تونج تشين، المصنفة السادسة عالميا، في الدور ثمن النهائي.

ونجحت هنا جودة في التفوق في الشوط الأول 11-6، قبل أن تواصل التفوق بتسجيل الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 12-10، قبل أن تخسر الشوط الثالث بنتيجة 11-5، ثم الفوز في الشوط الرابع 11-7 لتصعد لربع نهائي البطولة.

وبدأت هنا جودة البطولة من دور الـ32 بالفوز على بطل الصين تيباي هوانج يي هو، بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.