شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تهزم موريتانيا 6-1 وتتوج ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب السنغال بطلا لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية، بعد الفوز على نظيره الموريتاني بنتيجة 6-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما عصر اليوم، السبت في مدينة الغردقة.

ووصل المنتخب السنغالي للنهائي على حساب منتخب مصر في مباراة مثيرة بنصف النهائي بينما أقصت موريتانيا المغرب في نصف النهائي.



واستضافت مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث، كما أنهت مصر النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق في المركز الثاني.



وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.



وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.



ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.