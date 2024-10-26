شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة معجزة تنس الطاولة على موعد مع تاريخ جديد فى مونبلييه والان مع تفاصيل الخبر

تبحث هنا جودة معجزة تنس الطاولة عن كتابة تاريخ جديد عندما تلتقى بطلة الصين تيباي تشنج إي تشينج، المصنفة الثانية في البطولة، بعد قليل، فى ربع نهائى بطولة مونبلييه.

وحققت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، إنجازا تاريخيا بالفوز على الصينية تشينج تونج تشين، المصنفة السادسة عالميا، في الدور ثمن النهائي من جولة أبطال السلسلة العالمية لتنس الطاولة، المقامة في مدينة مونبلييه الفرنسية، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، لتصعد لربع نهائي البطولة.

ونجحت هنا جودة في التفوق في الشوط الأول 11-6، قبل أن تواصل التفوق بتسجيل الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 12-10، قبل أن تخسر الشوط الثالث بنتيجة 11-5، ثم الفوز في الشوط الرابع 11-7 لتصعد لربع نهائي البطولة.

وبدأت هنا جودة البطولة من دور الـ32 بالفوز على بطل الصين تيباي هوانج يي هو، بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.

وتٌعد هنا جودة ايقونة فى تنس الطاولة ، رغم سنها الصغير خلال السنوات الماضية، و حتى الساعات القليلة الماضية، تسطر اسمها بحروف من ذهب فى صفحات تاريخ اللعبة ، لما حققته من بطولات وألقاب يصعب على غيرها تحقيقه ممن يكبرونها سنا.

هنا جودة حققت الميدالية الذهبية فى منافسات الزوجى المختلط فى بطولة العالم بتونس العام الماضى ، كما أصبحت أيقونة فى تنس الطاولة بعد أن صعدت لنهائي بطولة افريقيا للسيدات والتى أقيمت بالكاميرون بعد الفوز على دينا مشرف بنصف النهائي لتكون اصغر لاعبة فى تاريخ الطاولة التى تصعد لنهائي أفريقيا.

هنا جودة تصدرت التصنيف العالمى لتنس الطاولة اكثر من مرة فى المراحل السنية تحت 15و 17 و 19 عاما، وعلى مستوى السيدات احتلت لاعبة منتخب تنس الطاولة المركز الـ 29 فى التصنيف العالمى وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للعبة ، فى فئة السيدات.

وفازت هنا جودة بذهبية منافسات الزوجى ببطولة الدوحة الدولية لتنس الطاولة للناشئين تحت 19 سنة، واستطاعت هنا برفقة اليابانية يونا أوجيو التغلب على الزوجي الصيني في النهائي بنتيجة 3-2.



