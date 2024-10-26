7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، اتجاه فى الأهلي للعفو عن كهربا.. وكولر يُرحب بإعادة اللاعب لحساباته، الزمالك يستقر على فتح ملف تجديد عقد رباعي الفريق .

كولر يقرر استمرار الشناوي فى حراسة مرمى الأهلي أمام العين الإماراتي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلي، على استمرار محمد الشناوى قائد الفريق فى حماية عرين المارد الأحمر بمباراة العين الإماراتى المقبلة. جوميز يضع محمد السيد ضمن حساباته مع الزمالك فى الموسم الجديد استقر البرتغالي جوزيه جوميز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاستعانة بخدمات محمد السيد في وسط ملعب الفريق الأبيض بالموسم الجديد بعد قناعته بمستوى اللاعب.

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توظيف أحمد فتوح لاعب الفريق في مكان جديد عن مركزه بالجبهة اليسرى للاستفادة من خدماته وإمكانياته.

"فيفا" يخطر الأهلي باللجوء لوقت إضافي حال انتهاء لقاء العين بالتعادل