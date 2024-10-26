شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه قيصر الإسماعيلى السابق يحتفل بعيد ميلاد ابنته فريدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل حسنى عبد ربه قيصر الإسماعيلى السابق بعيد ميلاد ابنته "فريدة" فى أجواء أسرية مع زوجته ميرنا غيط.

ويرى حسنى عبد ربه أن حياته الشخصية خط أحمر لا يقبل التجاوز فيها من قريب أو بعيد، وقال حسنى عبد ربه الذى حل ضيفاً برفقة زوجته ميرنا غيط على برنامج أون بريك عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "اتعرفت على ميرنا في فرح وعجبني فيها الطيبة والجمال والرقة ودائما بحب أعملها مفاجآت ومقالب".

وأضاف، "حياتي الشخصية خط أحمر ومش بحب التدخل فيها.. وبقول للناس أنا مش متجوز اتنين أنا متجوز ميرنا بس وأي شخص معرض للانفصال وبلاش نحكم على حد بدون ما نعرف طبيعة حياته".

وعن أجمل الأكلات التي يحبها حسني عبد ربه قال: "ميرنا أستاذة في المحشي زي أمي وبحب عزومات حماتي لأنها جارتي وبتعمل أكل حلو".

وعن علي غيط والد زوجته قال القيصر: "مش بعتبره حمايا هو أبويا وباخد رأيه في كل حاجة في حياتي من قبل جوازي من بنته".

ومن جانبها قالت ميرنا غيط زوجة حسني عبد ربه: "عجبني فيه إنه راجل وسند وبيحترم وجودي ودائما عامل حدود مع المعجبات ونفسي يبطل العند وهو أب حنين".



القيصر مع فريدة وصوفيا



القيصر مع فريدة



جانب من الاحتفال



عائلة القيصر الصغيرة



عائلة القيصر



عيد ميلاد فريدة



فريدة حسنى عبد ربه