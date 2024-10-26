شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمواجهة العين فى الإنتركونتيننتال بعد التتويج بالسوبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالأهلي اليوم، السبت، الاستعداد لمباراة العين الإماراتي، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة في بطولة كأس إنتركونتيننتال، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ج..يعود الأهلى للتدريبات اليوم، بعدما حصل الفريق على راحة أمس، الجمعة ، بعد العودة صباحاً من الإمارات عقب التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك بركلات الترجيح، ويبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة العين المُرتقبة التي يعول الجهاز الفني كثيراً من أجل الفوز والذهاب بعيداً في البطولة العالمية التي تُقام لأول مرة تحت إشراف ورعاية "فيفا"، حيث يحصد فيها الفائز فيها مليوني دولار، فيما يحصل الخاسر على مليون دولار، وحصل الأهلى على موافقة الجهات الأمنية بحضور 52 ألف مُشجع لهذه المباراة المرتقبة.

ج.. حرص ياسين الميكارى، محلل أداء الأهلي، على حضور مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي أقيمت مساء الاثنين في الإمارات وانتهت بفوز الهلال بنتيجة 5/4 ،وقدم الميكاري تقرير خاص لمارسيل كولر عن مستوى الفريق الإماراتي من أجل دراسته جيداً قبل مواجهة الثلاثاء المقبلة المرتقبة.

ج..فاز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.

ج..يخضع رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي ، لفحص طبي اليوم السبت لحسم مصيره من التدريبات الجماعية المقبلة للفريق، بعدما تعرض للإصابة بشد فى السمانة خلال مباراة الزمالك بالسوبر المصري، ويتابع الجهاز الطبي للأهلي موقف رامي ربيعة وتطورات شد السمانة لحسم مصيره من التدريبات الجماعية، وكذلك مباراة العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ج..تقام مباراة الأهلى أمام العين فى الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة.