شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخسر أمام المغرب 4-3 فى بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أمام المغرب بنتيجة 4-3 في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية المقامة حالياً في الغردقة.

وحصد المنتخب المغربي المركز الثالث والبرونزية، بينما اكتفى الفراعنة بالمركز الرابع.



وسجل ثلاثية المنتخب المصري أحمد الشحات وهيثم كوستا وحسام باولو.



وضم التشكيل محمد أحمد في حراسة المرمى واللاعبون هم هيثم كوستا، محمد حسن لوحا، حسان محمد، وأحمد الشحات.



والتقى منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مدربه مصطفى لطفي، نظيره المغربي اليوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا بعد خسارة المنتخبين في نصف النهائي.



وواجه المنتخب المصري نظيره المغربي بعد الخسارة للفراعنة من السنغال بنتيجة 2-1 في نصف نهائي أمم إفريقيا، وخسارة المغرب من موريتانيا بنتيجة 7-4.



وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث، كما أنهت مصر النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق في المركز الثاني.



وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.



ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.