"النجيل الصناعي" يمكن أن يتسبب في أزمة جديدة بين محمد صلاح ومنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مراسل الخليج 365:

يمكن أن يتسبب ملعب "النجيل الصناعي"، في أزمة جديدة بين محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، وهذا بعدما تسبب في غيابه عن المباراة السابقة للفراعنة في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وغادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر السابق، قبل لقاء موريتانيا في الجولة الرابعة من التصفيات، والذي أقيم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على ملعب "نجيل صناعي"، وتبعه مصطفى محمد الذي رفض هو الآخر، خوض مباراة على هذا الملعب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي وبتسوانا، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، يومي 15 و19 نوفمبر على التوالي.

وأخطر الاتحاد الأفريقي "كاف"، الاتحاد المصري، بإقامة مباراة كاب فيردي على الملعب الوطني في كاب فيردي، فيما يقام لقاء بتسوانا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، إلا أن الملعب الأول "نجيل صناعي"، وهذا قد يبعد صلاح عن خوض اللقاء.

وعلم الخليج 365، أن محمد صلاح وبعض المحترفين، لن يكونوا ضمن معسكر منتخب مصر المقبل، لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، للراحة والاعتماد على عناصر بديلة أو جديدة.

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