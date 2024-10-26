شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يتصدر ترتيب دورى محترفي كرة اليد.. والبنك الأهلى وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

يتصدر فريق رجال كرة اليد بنادى سبورتنج ترتيب جدول محترفين كرة اليد برصيد 22 نقطة بلعب 10 مباريات حتى الآن، وتحقيق الفوز فى 7 وخسارة وحيدة برميات الجزاء وخسارة لقاءين فى الوقت الأصلى.

بينما جاء البنك الأهلى فى المركز الثانى برصيد 21 نقطة يليه طلائع الجيش ثالثا بنفس الرصيد لفارق الأهداف.



ترتيب دورى اليد

أما الأهلى فيتواجد فى المركز الثامن برصيد 9 نقاط فى ظل خوضه 3 لقاءات فقط بسبب المشاركة فى كأس العالم للأندية وبطولة أفريقيا على التوالى ومثله الزمالك تاسعا بنفس الرصيد لنفس الأسباب.

وتقام الجولة الثانية عشر الإثنين المقبل بلقاءات بين كلا من، الزمالك مع البنك الأهلى والأهلى مع الجزيرة وسبورتنج مع القناة والزهور مع هليوبوليس وأصحاب الجياد مع الطيران وطلائع الجيش مع المعادى ودلفى مع سموحة.

كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، أن صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر الأقرب لاستضافة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك، والمؤجلة من الجولة الثالثة للمسابقة، والمقرر إقامتها 17 نوفمبر المقبل.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر المقبل فى ظل ارتباط الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر المقبل موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، والتى كان محددا لهما الثلاثاء الماضى بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الجارى.