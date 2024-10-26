شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يضع محمد السيد ضمن حساباته مع الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالي جوزيه جوميز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاستعانة بخدمات محمد السيد في وسط ملعب الفريق الأبيض بالموسم الجديد بعد قناعته بمستوى اللاعب.

ويرى جوميز أن محمد السيد خامة مبشرة وقدم مستوى جيدا في الدقائق التي لعبها فى مباراة الأهلي بنهائي السوبر المصري ، كما يؤمن المدرب البرتغالي بأن اللاعب مع الوقت سيتطور ويكتسب حساسيات المباريات.

في سياق مختلف، بات محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي وإنهاء البرنامج التأهيلي الذى كان مخصصاً له من قبل الجهاز الطبي.

وأصبح قرار مشاركة الونش في مباريات الزمالك في يد الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز الذى استقر على الدفع به على فترات حتى يكتسب حساسية المباريات والمشاركة ومنعاً لحدوث أى انتكاسة جديدة للاعب وهو الأمر الذى يقتنع به الأخير جيداً.

ولم يسافر الونش مع الزمالك إلى الإمارات للمشاركة فى بطولة السوبر المصري حيث فضل جوميز تواجد اللاعب في القاهرة وخاض تدريبات تأهيلية مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وطالب البرتغالي جوزيه جوميزاللاعبين بغلق صفحة السوبر المصري من أجل الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز بنظامها الجديد والذى لن يكون تحدياً سهلاً أمام الفارس الأبيض.

وخسر الزمالك بطولة السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، على ملعب محمد بن زايد.